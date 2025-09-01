ارتفاع قياسي للسفر في يوليو الماضي وزيادة مقاعد السفر للخارج في المملكة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعًا قياسيًا في الطلب العالمي على السفر، حيث سجلت حركة الركاب نموًا بنسبة 4% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، لتؤكد البيانات استمرار تعافي قطاع الطيران وتعاظم الإقبال على الرحلات الدولية خلال ذروة موسم الصيف. وأوضحت إياتا أن إجمالي السعة المقعدية المتاحة ارتفع بنسبة 4.4%، فيما بلغ متوسط إشغال المقاعد عالميًا 85.5% رغم تراجع طفيف مقداره 0.4 نقطة مئوية، وهو ما يعكس مستويات غير مسبوقة من امتلاء الطائرات في ظل ارتفاع الطلب على مختلف الوجهات حول العالم.