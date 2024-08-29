معرض سعودي للترحيب بالسياح الماليزيين ودعوتهم لاكتشاف ربوع المملكة

وقال الحسن إن ماليزيا كانت واحدة من الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة إلكترونية، مما يجعل من الأسهل من أي وقت مضى على الماليزيين زيارة المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمسافرين الحصول على تأشيراتهم عبر الإنترنت في دقائق.