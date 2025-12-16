الدعيلج: تلقينا 100 طلب محلي ودولي لتشغيل مطار أبها خلال 90 يومًا

وأوضح الدعيلج، خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد اليوم في الرياض، أن الهيئة تلقت أكثر من 100 طلب من تحالفات وشركات محلية ودولية لتنفيذ وتشغيل مطار أبها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 1.5 مليون مسافر إلى 13 مليون مسافر، على ثلاث مراحل تطويرية.