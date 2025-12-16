الدعيلج: تلقينا 100 طلب محلي ودولي لتشغيل مطار أبها خلال 90 يومًا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عبدالعزيز الدعيلج، أن الهيئة تمضي في تنفيذ مشروع خصخصة واسع النطاق يقوده القطاع الخاص، يبدأ بمطار أبها، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضح الدعيلج، خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد اليوم في الرياض، أن الهيئة تلقت أكثر من 100 طلب من تحالفات وشركات محلية ودولية لتنفيذ وتشغيل مطار أبها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 1.5 مليون مسافر إلى 13 مليون مسافر، على ثلاث مراحل تطويرية.
وبيّن أن الإعلان عن التحالف الفائز بمشروع مطار أبها سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تتبعه مشاريع خصخصة وتشغيل مطارات أخرى تشمل الطائف والقصيم وحائل، ضمن خطة شاملة لإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة المطارات بالمملكة.
وأشار الدعيلج إلى أن دور القطاع الحكومي يتركز على الحوكمة والتنظيم والتشريع، فيما يتولى القطاع الخاص مهام التمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل، مستفيدًا من خبراته التشغيلية والاستثمارية، مؤكدًا أن قطاع الطيران يُعد من أوائل القطاعات التي دخلت مرحلة التخصيص في المملكة.
ولفت إلى أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يُعد أول نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط.