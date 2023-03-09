بالصور الضيافة السعودية تجذب المصوّرين والجمهور العالمي بمعرض برلين السياحي

وتُعد ألمانيا أحد أهم الأسواق العالمية الرئيسية المستهدفة؛ حيث تشارك المملكة في هذا الملتقى الدولي الهام لأول مرة بأكبر وفد من حيث عدد الشركاء؛ بهدف تسليط الضوء على الكنوز السياحية، وعلى ما تقدمه الهيئة لتطوير القطاع، والتزامها بتمكين شركائها، ولبناء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع أهم العلامات المرموقة عالميًّا"، ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي في جلسة حوار خلال المؤتمر، بصحبة شركة لوفتهانزا العالمية.