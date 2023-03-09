بالصور الضيافة السعودية تجذب المصوّرين والجمهور العالمي بمعرض برلين السياحي

يستمر نجاح معرض برلين العالمي، بمشاركة المملكة في أكبر أجنحة المعرض، مع وجود 45 مشاركًا منهم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، وشركة الدرعية، وجدة التاريخية، وصندوق التنمية السياحي، وهيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونيوم، وشركة البحر الأحمر للتطوير، بالإضافة إلى منظمي الرحلات والفنادق، وشركات السياحة والسفر، وخطوط الطيران.
وقدّم الجناح السعودي لوحة مذهلة من الضيافة السعودية الأصيلة التي جذبت عشرات المصورين العالميين من المحطات الإخبارية العالمية والألمانية، وكان تركيزهم على القهوة السعودية وطريقة تقديمها، والتمر السعودي الفاخر، بالإضافة إلى البخور والحلوى السعودية المميزة، وأيضًا صناعة السدو وهو فن سعودي أصيل لصناعة الأغطية من صوف الغنم والإبل وغيرها.
وتُعد ألمانيا أحد أهم الأسواق العالمية الرئيسية المستهدفة؛ حيث تشارك المملكة في هذا الملتقى الدولي الهام لأول مرة بأكبر وفد من حيث عدد الشركاء؛ بهدف تسليط الضوء على الكنوز السياحية، وعلى ما تقدمه الهيئة لتطوير القطاع، والتزامها بتمكين شركائها، ولبناء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع أهم العلامات المرموقة عالميًّا"، ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي في جلسة حوار خلال المؤتمر، بصحبة شركة لوفتهانزا العالمية.
يشار إلى أن معرض آي تي بي برلين 2023، سيشهد مشاركة مؤسسات وشركات طيران من أكثر من 180 دولة من خمس قارات، مع استقطابه لأكثر من 160 ألف زائر لمشاهدة أحدث المنتجات والخدمات في قطاع السفر والسياحة.