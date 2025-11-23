بالصور.. "ديليجان" المذهلة التى لا يعرفها  السعوديين .. طبيعة تخاطب الروح وأطعمة عشبيه نادرة

لم تكن ديليجان مجرد مدينة جميلة فحسب، بل شكلت لعقود طويلة ملاذاً للموسيقيين والشعراء والرسامين خلال الحقبة السوفيتية؛ حيث احتضنت منتجعات صحية ومراكز للعلاج الطبيعي وفيلل جبلية في أحضان الغابات.

أحد أشهر هذه المعالم هو "مجمع بيت الموسيقيين" الذي يضم قاعة عروض موسيقية ومنتجعاً منفصلاً بفيلل ومسبح بين مزارع التفاح في أعالي الجبال. في هذه الفيلل أقام كبار الموسيقيين في العالم مثل خاتشاتوريان، شوستاكوفيتش، روستروبوفيتش وغيرهم، وتركوا بين جدرانه ألحاناً أصبحت جزءاً من ذاكرة الموسيقى العالمية. واليوم يمكن للسائح أن يحجز نفس الفيلل التي استضافت تلك الأسماء، ليعيش تجربة إقامة تحمل بصمة تاريخية خاصة.