خلال 3 شهور.. 29 ألف زائر سعودي يوميًا إلى البحرين والأرقام تتصاعد

وكشفت البيانات الرسمية عن تصدّر القادمين من السعودية على النصيب الأكبر من عدد الزوار خلال الفترة، وذلك بنسبة 88.1% وبواقع 2.63 مليون زائر أي ما يقارب 29 ألف زائر يوميًا، في حين بلغت حصة الزوار للدول الخليجية الأخرى نحو 310.2 ألف زائر، أي ما يعادل 10.4% من إجمالي الزوار.