خلال 3 شهور.. 29 ألف زائر سعودي يوميًا إلى البحرين والأرقام تتصاعد

أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية الأرقام الخاصة بالزوار من كل دول العالم، بالإضافة إلى المؤشرات السياحية للربع الثالث من 2022 (من شهر يوليو إلى سبتمبر) أن عدد الزوار الوافدين إلى مملكة البحرين بلغ نحو 2.99 مليون زائر.
وكشفت البيانات الرسمية عن تصدّر القادمين من السعودية على النصيب الأكبر من عدد الزوار خلال الفترة، وذلك بنسبة 88.1% وبواقع 2.63 مليون زائر أي ما يقارب 29 ألف زائر يوميًا، في حين بلغت حصة الزوار للدول الخليجية الأخرى نحو 310.2 ألف زائر، أي ما يعادل 10.4% من إجمالي الزوار.
وتصدّر السعوديون عدد الزوار ﺑ2.09 مليون زائر، تلتها جمهورية الهند بـ218.1 ألف زائر، وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بـ117.4 ألف زائر.
يُذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أصدرت تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر جسر الملك فهد من السعودية إلى البحرين، وكشفت المؤسسة للجسر عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن استمرار شرط تلقّي لقاح كوفيد-19 لسفر المواطنين السعوديين للبحرين عبر الجسر.
وأشارت إلى أن على المسافرين المغادرين من الفئات العمرية "12 إلى 16" عامًا تلقّى جرعتَيْن من اللقاح، فيما على المسافرين ممن هم أكبر من 16 عامًا تلقّي ثلاث جرعات. ولفتت المؤسسة العامة للجسر إلى أن مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.