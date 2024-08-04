67 % من فنادق السعودية ستندرج ضمن فئات "خمس نجوم" في عام 2030

ويكشف تحليل نايت فرانك للمعروض من الفنادق في مكة والمدينة عن وجود عدد كبير، يبلغ 221 ألف غرفة فندقية معلن عنها، أو مخطط لها، أو قيد الإنشاء، منها 40 ألف غرفة في مسار مكة، و39 ألف غرفة في ذاكر مكة.