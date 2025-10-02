مشاهد من كوخ العسل في رجال ألمع .. وجهة ريفية تجمع التراث والسياحة العالمية

ويتيح "كوخ العسل" للزوار تجربة تبدأ من مشاهدة الخلايا التقليدية داخل البيت الريفي المبني من الحجر والخشب المأخوذ من البيئة المحلية، مرورًا بالمشاركة العملية في جني العسل، وصولًا إلى الاطلاع على الأدوات التراثية التي استخدمها الأجداد في تربية النحل، مما يتيح تجربة أصيلة تعكس هوية المكان وتاريخه.