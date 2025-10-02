مشاهد من كوخ العسل في رجال ألمع .. وجهة ريفية تجمع التراث والسياحة العالمية

يُشكّل "كوخ العسل" في محافظة رجال ألمع تجربة سياحية رائدة تمزج بين تراث عسير الأصيل وصناعة العسل المحلية، ليصبح في فترة وجيزة مقصدًا للزوار من مختلف دول العالم.
ويقع الكوخ، الذي لا تتجاوز مساحته بضع عشرات من الأمتار، في حضن أحد أجمل أودية المحافظة التي تتميز بأشجارها الكثيفة وغطائها النباتي المستمر طوال العام، ليغدو وجهةً للسياح من داخل المملكة وخارجها.
ويقدّم مشاهد حيّة توضّح كيف كانت تُؤوى الخلايا قديمًا داخل البيوت الحجرية, ويعرض أنواعًا محلية من العسل ويتيح للزوار تذوقها والتعرّف على خصائصها العلاجية والغذائية، مما جعله نقطة التقاء بين الثقافة والتعليم والترفيه الريفي.
ويتيح "كوخ العسل" للزوار تجربة تبدأ من مشاهدة الخلايا التقليدية داخل البيت الريفي المبني من الحجر والخشب المأخوذ من البيئة المحلية، مرورًا بالمشاركة العملية في جني العسل، وصولًا إلى الاطلاع على الأدوات التراثية التي استخدمها الأجداد في تربية النحل، مما يتيح تجربة أصيلة تعكس هوية المكان وتاريخه.
ويتميّز المشروع ببساطته واعتماده على الموارد الطبيعية للمنطقة، إذ حوّل المهندس محمد الألمعي منزله الريفي إلى وجهة سياحية، مع إبراز جمال البيئة المحيطة التي تحتضنها طبيعة رجال ألمع الخلابة.
وأدرجت المنصات السياحية الوطنية "كوخ العسل" ضمن أبرز الوجهات في منطقة عسير، ليكمل بذلك التجربة السياحية لزوار قرية رجال ألمع التراثية المعروفة ببيوتها الحجرية وتاريخها الثقافي، مما يسهم في تعزيز حضور المحافظة على خارطة السياحة الوطنية.