وجهة مثالية للمغامرين.. كهف "العقرب الأسود" بالشمالية.. هنا جثث 17 فهدًا صيادًا!

يعـد "العقرب الأسود" من الكهوف النادرة بمنطقه الحدود الشمالية، ويصل العمق المكتشف منه أكثر من 500 متر تحت سطح الأرض، وله 3 ممرات في الداخل تضيق وتتسع، وترتفع وتنخفض في بعض المواقع، حيث تستطيع أن تمشي فيه واقفاً ويتفرع منه عدة خنادق في عدة جهات، ويعد مرتعاً للذئاب والضباع والثعالب؛ كما عثر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في هذه المنطقة قبل عامين على عددٍ من جثث الفهد الصياد.