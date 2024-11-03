لا ضحايا سعوديين في حادثة الفندق العائم بجنوب مصر

وكشفت الوزارة عدم وجود أي ضحايا عرب أو أجانب أو مصريين؛ بسبب أن الفندق متوقف عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي، ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين منذ نهاية مارس الماضي؛ نظراً لانتهاء ترخيصه السياحي، وعدم وجود برامج سياحية به، موضحةً أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.