لا ضحايا سعوديين في حادثة الفندق العائم بجنوب مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية تعرض أحد الفنادق العائمة في مدينة الأقصر (جنوب القاهرة 700 كم) للغرق في نهر النيل.
وكشفت الوزارة عدم وجود أي ضحايا عرب أو أجانب أو مصريين؛ بسبب أن الفندق متوقف عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي، ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين منذ نهاية مارس الماضي؛ نظراً لانتهاء ترخيصه السياحي، وعدم وجود برامج سياحية به، موضحةً أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأضافت أن هذا الفندق المذكور كان في وضع إجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به، ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.
وتواصل الوزارة متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق.