رقم قياسي جديد يبرهن على التعافي الكامل.."السياحة" تعلن تجاوز حجم إنفاق زوار المملكة 100 مليار ريال خلال 9 أشهر

وتأتي هذه الإنجازات في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.