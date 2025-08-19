الفعاليات الكبرى تقود طفرة سياحية واقتصادية.. وسوق الخليج يتجاوز 827 مليون دولار

وفي السياق ذاته، يبرز صعود ظاهرة "البليجر" (Bleisure) التي تمزج بين العمل والسياحة، إذ يمدد مسافرو الأعمال إقاماتهم لاكتشاف الوجهات، مما يخلق فرصًا جديدة لقطاع الضيافة والترفيه. كما يشهد سفر الأعمال نموًا متسارعًا، حيث بلغ حجمه عالميًا 1.4 تريليون دولار في 2024، مع توقعات ببلوغه 2 تريليون دولار بحلول 2030، فيما ترتفع حصة الشرق الأوسط من 2.5% إلى أكثر من 3% بفضل موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة.