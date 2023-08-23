بالصور.. شاهد قصر المخزومية الذي يجاور "حنين" و"آبار زبيدة" ويطل على بساتين الطائف

ما زال ذلك الصرح التاريخي صامدًا لأكثر من 1300 عام، كأحد أقدم المعالم بالجزيرة العربية، ورغم مرور كل هذه الأعوام لا يزال "قصر جبرة" محتفظًا بجماليات نقوشه وتراثه العمراني، فيما تحكي ردهاته تفاصيل تاريخ عريق، امتد على مَر الزمن.