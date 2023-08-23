بالصور.. شاهد قصر المخزومية الذي يجاور "حنين" و"آبار زبيدة" ويطل على بساتين الطائف

ما زال ذلك الصرح التاريخي صامدًا لأكثر من 1300 عام، كأحد أقدم المعالم بالجزيرة العربية، ورغم مرور كل هذه الأعوام لا يزال "قصر جبرة" محتفظًا بجماليات نقوشه وتراثه العمراني، فيما تحكي ردهاته تفاصيل تاريخ عريق، امتد على مَر الزمن.
أما عن تسمية القصر باسم "جبرة" فقد جاءت نسبة إلى المخزومية "جبرة"، زوجة أمير مكة محمد بن هشام، أحد الأمراء في العهد الأموي.
وشُيد القصر المبني بالحجارة فوق ربوة تطل على عدد من المزارع والبساتين الخضراء على ضفاف وادي جبرة، الذي يسيل بكثافة وقت هطول الأمطار، ويستقبل المياه من مواقع بعيدة.
وما زال القصر محافظًا على بقايا ملامح شكله وأسلوب بنائه، إضافة إلى النقوش المرسومة على جدرانه وأسقفه.
ويجسد القصر كذلك طراز العمارة التقليدية السائدة بالحجاز قديمًا، التي ضمت الكثير من المجسمات الحجرية والجصية والأجورية المتنوعة، ذات الأشكال والأحجام المختلفة، التي تعد كذلك تحفًا فنية مدهشة، وفقًا لـ"سي إن إن".
وإلى جانب عمارته الأنيقة، يجاور قصر جبرة الموقع الذي احتضن معركة "حنين". وشهدت هذه المنطقة المشروع العملاق الذي تبنته زوجة هارون الرشيد زبيدة، وحولت مياه المزارع من آبار وعيون في تلك المنطقة إلى مكة؛ لسد حاجة الحجاج آنذاك.
وقد اتخذه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مقرًّا له لفترة من الزمن، كما شهد أول لقاء له مع أول رئيس لمصر آنذاك محمد نجيب في عام 1952.