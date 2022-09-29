مختصّة في السياحة: تفاجأت بالتنوع التضاريسي بالمواقع التراثية شمال المملكة

وأضافت: بدأنا رحلات داخل المملكة إلى كل من: أملج، جازان، فرسان، تبوك، جبال فيفا ورحلة من الجنوب للشمال في 18 يومًا؛ فكانت رحلات رائعة واكتشفنا جمال هذه الأماكن، وكان الشمال بالنسبة لي مفاجأة؛ فهو حافل بالتراث والنقوش، وفي الشمال كان لا بد أن نذهب لـ"تيماء"، وذهبت لها أكثر من مرة، هي عبارة عن متحف مفتوح، وصخور منتشرة ونقوش من آلاف السنين، وبقايا من العصر الحجري موجودة في المنطقة، وهذا المكان مرت عليه شعوب وتاريخ تركت آثارًا وحضارات.