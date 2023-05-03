"فيزا" تعزز السياحة السعودية بأول مختبر للبيانات السياحية في الشرق الأوسط

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة وشركة "فيزا" في معرض سوق السفر العربي 2023 اتفاقية تعاون لتعزيز التجربة السياحية السعودية، وتمكين حلول الدفع الرقمية للسياح، وتزويد حاملي بطاقات "فيزا" بباقات حصرية للفعاليات والأنشطة السياحية الكبرى في المملكة
وسيربط الهيئة السعودية وفيزا إطار للتعاون لبناء أول مختبر للبيانات السياحية في المنطقة؛ لتوفير معلومات مستندة على قائمة البيانات واتجاهات السفر والسياحة، بما يسهم في تمكين الهيئة السعودية للسياحة و"فيزا" وجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع من اتخاذ قرارات واعية قائمة على المعرفة دعماً لمساعي السعودية في تحقيق طموحاتها السياحية.
وسوف تستكشف "فيزا" والهيئة السعودية للسياحة أيضاً فرص إطلاق حلول الدفع الرقمية من "فيزا" والباقات الحصرية، بما يعزز تجربة حاملي بطاقات "فيزا" والسياح القادمين إلى المملكة.