"فيزا" تعزز السياحة السعودية بأول مختبر للبيانات السياحية في الشرق الأوسط

وسيربط الهيئة السعودية وفيزا إطار للتعاون لبناء أول مختبر للبيانات السياحية في المنطقة؛ لتوفير معلومات مستندة على قائمة البيانات واتجاهات السفر والسياحة، بما يسهم في تمكين الهيئة السعودية للسياحة و"فيزا" وجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع من اتخاذ قرارات واعية قائمة على المعرفة دعماً لمساعي السعودية في تحقيق طموحاتها السياحية.