"أسعار الكابتشينو".. مؤشر جديد يكشف الوجهات السياحية المتصدّرة لعام 2026

وفي المقابل، جاءت مدن مثل باريس، لندن، نيويورك، لوس أنجلوس، ودبي ضمن الفئة الأعلى في الأسعار، حيث تجاوز سعر الكابتشينو فيها 5 دولارات، بينما سجلت دبي أعلى سعر داخل المجموعة عند 5.85 دولار. ورغم ذلك، حافظت هذه المدن على مواقعها في صدارة التصنيف بفضل قوتها الاقتصادية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وفعالياتها العالمية التي تجذب ملايين الزوار سنويًا.