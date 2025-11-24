"أسعار الكابتشينو".. مؤشر جديد يكشف الوجهات السياحية المتصدّرة لعام 2026

في تحول لافت لطريقة قياس جاذبية المدن السياحية حول العالم، أظهر تقرير “Resonance” السنوي أن أسعار الكابتشينو أصبحت واحدة من المؤشرات العاكسة لتجربة السائح، وقدرته على الاستمتاع بالمدينة دون ميزانية مرتفعة. التقرير الذي شمل أكثر من 400 مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، اعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: قابلية العيش، الجاذبية، والازدهار، إلى جانب تحليل بيانات رقمية ضخمة من “غوغل”، “إنستغرام”، و“تيك توك”.
وبينما تركز أغلب المؤشرات العالمية على الاقتصاد والبنية التحتية، يكشف “مؤشر الكابتشينو” عن زاوية جديدة تمس حياة السائح اليومية، إذ يعكس سعر كوب القهوة الشهير مستوى الأسعار في المقاهي، وهو عنصر أساسي في نشاط المسافر العصري الذي يعتمد كثيرًا على ثقافة المقاهي والعمل عن بُعد.
وأظهر التقرير أن المدن ذات أسعار الكابتشينو الأقل تميل إلى جذب فئة واسعة من الشباب والمسافرين الباحثين عن رحلات اقتصادية، بينما تحتفظ المدن ذات الأسعار المرتفعة بمكانتها عبر الفعاليات الكبرى، والرمزية الثقافية، والحضور العالمي.
وتصدّرت روما القائمة كأرخص مدينة بين أفضل 20 مدينة سياحية لعام 2026 بسعر كابتشينو يبلغ 2.09 دولار فقط، تلتها ساو باولو، وبكين، وبرشلونة، وهي مدن تقدّم مزيجًا يجمع بين التاريخ والطعام والمقاهي الشعبية. ويرى التقرير أن هذه الوجهات تشهد ارتفاعًا في الطلب العالمي، خصوصًا بين السياح الذين يقضون فترات طويلة ويبحثون عن مدن نابضة بالحياة وبأسعار معقولة.
وفي المقابل، جاءت مدن مثل باريس، لندن، نيويورك، لوس أنجلوس، ودبي ضمن الفئة الأعلى في الأسعار، حيث تجاوز سعر الكابتشينو فيها 5 دولارات، بينما سجلت دبي أعلى سعر داخل المجموعة عند 5.85 دولار. ورغم ذلك، حافظت هذه المدن على مواقعها في صدارة التصنيف بفضل قوتها الاقتصادية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وفعالياتها العالمية التي تجذب ملايين الزوار سنويًا.
وتأتي دبي كأول مدينة عربية وحيدة ضمن أفضل 20 مدينة سياحية لعام 2026، وهو ما يعكس استمرار صعود الوجهات الخليجية في المنافسة العالمية، مدعومة بشبكات طيران قوية، ونمو في قطاع الضيافة، واستثمارات في التجارب الترفيهية والثقافية.
ويشير التقرير إلى أن “مؤشر الكابتشينو” أصبح معيارًا حديثًا في صناعة السفر؛ لأنه يقيس تكلفة الحياة اليومية للسائح بشكل ملموس، بعيدًا عن الأرقام الاقتصادية التقليدية. كما يساعد شركات السفر والمنصات الرقمية في تحديد الوجهات المناسبة للمسافرين وفق ميزانياتهم.