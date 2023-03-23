على هامش اللقاء الشهري.. "الخطيب": المملكة استقبلت 83 ألف زائر يوميًا الشهر الماضي

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقامًا تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير الماضي 2.4 مليون زائر فيما زاد العدد خلال فبراير الماضي الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر أي ما يقارب من 83 ألف زائر يوميًا.