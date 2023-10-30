"السياحة": السعودية بالمركز الثاني عالميًّا في نمو السياح الوافدين خلال 7 أشهر من 2023

وفيما يخص الزيارات الترفيهية، أوضح "عبدالهادي" أنها تشكل نسبة كبيرة من الزيارات في المملكة؛ مضيفًا أن هذا النوع من الزيارات شهد نموًّا سريعًا جدًّا منذ عام 2019، فقد ارتفعت بنسبة تقارب 119%، ويبلغ نصيب هذه الفئة من الزيارات من إجمالي الزيارات نحو 38%؛ مما يشير إلى أهمية الزيارات الترفيهية في استراتيجية السياحة السعودية.