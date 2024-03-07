أمير ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ يدشّن أولى رحلات "مسار بدر" السياحي

أطلق صاحبُ السموّ الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة؛ أولى رحلات "مسار بدر" الذي تستهدف الهيئةُ من خلاله تفعيلَ الطريق إلى بدر بواسطة المشي باستخدام الجمال؛ تمهيدًا لاعتماده كمنتج سياحي مستدام يدعم اقتصاديات المحافظات.
واستمع أمير المنطقة خلال حفل الإطلاق، بحضور وزير الحج والعمرة "د. توفيق الربيعة"، والرئيس التنفيذي للهيئة "م. فهد البليهشي"؛ إلى مميزات مشروع "مسار بدر" الذي سيوفر بيئة آمنة لمحبّي المغامرات والرحلات وممارسي رياضة المشي "الهايكنق"، كما يعزّز مسار بدر الجوانب الثقافية للمحافظات.
كما اطّلع على أبرز المواقع التي يمرّ بها الطريق، والتي تصل إلى 40 موقعًا ومعلمًّا تاريخيًّا يرتبط بمعالم قصة بدر الموجودة على امتداد المسار على مسافة 175 كيلومترًا وشواهدها الباقية، بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمعًا سكنيًّا على امتداد المسار، في حين تستغرق الرحلة 4 أيام مشيًا على الأقدام والجمال.