أمير ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ يدشّن أولى رحلات "مسار بدر" السياحي

كما اطّلع على أبرز المواقع التي يمرّ بها الطريق، والتي تصل إلى 40 موقعًا ومعلمًّا تاريخيًّا يرتبط بمعالم قصة بدر الموجودة على امتداد المسار على مسافة 175 كيلومترًا وشواهدها الباقية، بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمعًا سكنيًّا على امتداد المسار، في حين تستغرق الرحلة 4 أيام مشيًا على الأقدام والجمال.