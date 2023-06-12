"الهيئة السعودية للسياحة" تُجدِّد ترحيبها بالمسافرين من كل أنحاء العالم

جدَّدت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بالسياح كافة من جميع أنحاء العالم مؤكدة أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة، تُمكِّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة شنغن، وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية، سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقًا للفئات نفسها، التي يمكنها الحصول على التأشيرة كذلك عند الوصول.