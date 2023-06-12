"الهيئة السعودية للسياحة" تُجدِّد ترحيبها بالمسافرين من كل أنحاء العالم

جدَّدت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بالسياح كافة من جميع أنحاء العالم مؤكدة أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة، تُمكِّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة شنغن، وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية، سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقًا للفئات نفسها، التي يمكنها الحصول على التأشيرة كذلك عند الوصول.
ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لجهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى السعودية، واستمرار العمل على تحسين تجارب الزوار، وإثراء رحلتهم إلى الوجهات السياحية السعودية؛ للاستمتاع بالتجارب الملهمة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأجندة الفعاليات الثرية في جميع مناطق السعودية طوال العام.
وبإمكان المسافرين إلى السعودية والراغبين في إصدار تأشيرة سياحية زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية (www.mofa.gov.sa)؛ للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات المهمة، والتسهيلات المقدمة.
وكانت التأشيرة السياحية الإلكترونية قد انطلقت في الربع الأخير من عام 2019، وتوالت القرارات الصادرة لاستيعاب شرائح جديدة في كل خطوة؛ للإسهام في جذب المزيد من الزوار، وضمان سلاسة تجربة السائح، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، الساعية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.
كما يتيح موقع "روح السعودية" (www.visitsaudi.com/ar/travel-regulations) لزوار السعودية كافة تحديد نوع التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأولية. كما يمكن الاطلاع على حزمة من الباقات السياحية المتنوعة، وأجندة الفعاليات النوعية والعالمية، والعديد من التجارب السياحية الملهمة. كما تتوافر العديد من الخيارات والباقات لإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز العناية بالسائح على الرقم (930)، الذي يستقبل الاستفسارات والملاحظات بأكثر من ثماني لغات على مدار الساعة، أو التواصل مع حساب AskVisitSaudi@ بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر".