"القصيبي".. أول سباح سعودي من ذوي الهمم يستعدّ لعبور بحر المانش

جديد بالذكر أن بحر المانش يقع بين إنجلترا وفرنسا، وتبعد هاتان النقطتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5 كم، وتصل درجات الحرارة المعتدلة نسبيًّا فيه إلى ما دون الصفر لبضعة أيام من حين لآخر.