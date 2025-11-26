محمية الإمام تركي الملكية تطرح "كرفانات الحسكي" للإقامة ضمن موسم شتاء درب زبيدة 2025

طرحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تجربة "كرفانات الحسكي" ضمن موسم شتاء درب زبيدة 2025، بوصفها تجربة مبيت متكاملة تجمع الخصوصية وراحة الإقامة في أحضان الطبيعة، وتمنح الزائر فرصة الاستمتاع بأجواء الشتاء في نطاق المحمية ضمن تجربة منظّمة ومهيّأة بالكامل.

ويقدّم البرنامج ثلاثة خيارات رئيسة تشمل الكرفان الفردي بسعة أربعة أشخاص، والكرفان الثنائي بسعة ثمانية أشخاص، والكرفان الثلاثي الذي يضم ثلاث وحدات تستوعب حتى 12 شخصًا.

وصُممت هذه الخيارات لتلبية احتياجات العائلات والأفراد على حدّ سواء، مع توفير تجهيزات متكاملة تعزّز جودة الإقامة وتسهّل على الزائر الاستمتاع بتجربة مبيت فاخرة.

ويأتي توفير هذه التجربة ضمن جهود الهيئة في تنمية وتعزيز السياحة البيئية عبر توفير خيارات إقامة في أحضان الطبيعة مع المحافظة على البيئة، وبما يعزّز مكانة وحضور المحمية بصفتها وجهة سياحية متكاملة وإحدى التجارب الشتوية المتكاملة التي تجمع بين سهولة الإقامة وراحة المكان، وتقدّم نموذجًا نوعيًا لتجارب المبيت داخل المحميات الطبيعية.