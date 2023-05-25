خبير سياحي: السياحة الريفية من أهم عوامل الجذب السياحي

وبيّن أنه في عملية الاتصال والتواصل، يجب توفير كل خيارات التواصل التي تتميز بالسهولة والمرونة، وفي عمليات التنقل داخل المزرعة أو الموقع يجب توفير منظومة نقل متكاملة وبسيطة وآمنة وتتميز بصداقتها للبيئة تُمكن الزائر من الاطلاع والتجول بين جميع أركان وأقسام الموقع. وفي جميع خدمات الضيافة والتي من أهمها أماكن الإقامة، تعد النظافة مطلب مهم حسب الإحصائيات العالمية في الوجهات السياحية، فعندما تزداد الأماكن الغير نظيفة، فتأكد بأن أهم حلقة في سلسلة القيمة بالموقع معطلة، لذا يجب التركيز على تقديم خدمات إقامة عالية الجودة ومتنوعة لضمان راحة الزائر أو الضيف. وثانياً: خدمات الأكل والشرب كالمطاعم والمقاهي مواقع الأكل والشرب المختلفة وهي أهم ثاني عنصر في سلسلة القيمة، فعندما يتم تقديم الخدمة بطريقة غير احترافية، فتأكد بأن أهم ثاني عنصر في سلسلة القيمة غير فعال.