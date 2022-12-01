قمة السفر في ختام فعالياتها: المملكة قادرة أن تكون قوة عظمى تقود التحول للطاقة النظيفة

يشار إلى أن القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة بدورتها الثانية والعشرين؛ كانت الأكبر في تاريخ القمم السابقة، وجمعت كبار قادة قطاع السياحة العالمي، إلى جانب أكثر من 300 مشارك وما يزيد على 60 سفيرًا ودبلوماسيًّا، إلى جانب 250 مديرًا تنفيذيًّا و55 وزيرًا، وعدد من رؤساء الدول السابقين.