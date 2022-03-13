5 وجهات سياحية تجذب السعوديين في "عطلة الربيع" وتايلاند تدخل على الخط

ومن جدة، أكد الخبير بالسفر والسياحة خالد باوزير أن مؤشر الحجوزات الخارجية يتجه إلى دبي وشرم الشيخ والمالديف، مع انتظار السماح بالسفر إلى تايلاند التي سجّل الإقبال عليها ارتفاعًا ملحوظًا في إجازة عيد الفطر القادمة، لافتًا إلى وجود منافسة شديدة من العديد من الوجهات الأخرى؛ مثل البحرين وقطر.