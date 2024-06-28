بشعار "صيّف في عسير.. تراها تهول".. تركي بن طلال يطلق موسم الصيف

ويضمّ صيفُ عسير العديدَ من التفعيلات الترفيهية والثقافية والرياضية لتحقيق الاستفادة الكاملة مما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية عملت هيئة تطوير عسير على تهيئتها وتفعيلها للزوار؛ ومنها إقامة الحفلات الغنائية على مسرح يسع أكثر من 16 ألف مقعد، يشارك فيها أبرز الفنانين والفنانات في الوطن العربي، بدءًا من 5 يوليو إلى 16 أغسطس، كما يضمّ الموقع عددًا من التفعيلات المصاحبة مثل "السيرك - العروض الكوميدية - العروض الهوائية - العروض الموسيقية، وغيرها".