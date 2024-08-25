تقرير: السعوديون يقصدون وجهات سياحية غير معروفة لاكتشافها.. تعرَّف عليها

وتحولت أنظار السائحين إلى أماكن طبيعية خلابة مخبَّأة في قلب آسيا الوسطى؛ فأخذت أعداد الزائرين إليها من الدول العربية تزداد عامًا بعد عام، بحسب مركز الإحصاء والمعلومات الاقتصادية (CEICDATA)، الذي كشف بالأرقام عدد السائحين القادمين إلى قيرغيزستان في عام 2022، الذي ارتفع من عشرات الأشخاص في العام إلى الآلاف.