"مجلس التعاون" يستعد لتدشين ١٧٠ ألف غرفة فندقية وفي السعودية 82 ألفًا.. الأعلى عالميًا

وأضافت كورتيس أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في معرض سوق السفر العربي 2023، تزامناً مع هذه المستويات من الاستثمار والتطوير، بما في ذلك منظمو الرحلات الداخلية ووكلاء السفر من جميع أنحاء العالم، حيث تستمر المنطقة في استقطاب أعداد متزايدة من السياح الذين ستكون التنمية المستدامة والصديقة للبيئة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم.