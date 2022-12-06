"مجلس التعاون" يستعد لتدشين ١٧٠ ألف غرفة فندقية وفي السعودية 82 ألفًا.. الأعلى عالميًا

كشفت مؤسسة "إس تي آر"، المتخصصة بالأبحاث عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أكثر من 170.000 غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير، أي ما يعادل 40٪ من مجموع الغرف الفندقية الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم أكبر بأربع مرات تقريبًا من بقية الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتطوير الموجودة في بقية دول العالم، والتي تبلغ معدل 11٪ قيد التطوير والإنشاء مقارنة بالمعروض الحالي من الغرف الفندقية.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "لا يزال خط تطوير قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي قويًا ومدعوماً باستضافة معرض إكسبو دبي 2020 وكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 واستراتيجية رؤية 2030 الطموحة للمملكة العربية السعودية على عكس تطوير الفنادق العالمية الذي يتباطأ شيئاً فشيئاً بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي".
وأفاد التقرير بأن هناك ما يقرب من 135 ألف غرفة موجودة في المملكة مع تطوير فندقي نشط قيد الإنشاء يبلغ 82 ألف غرفة فندقية، مع إجمالي الغرف المتوقع لعام 2030 ليبلغ 218,000 غرفة.
وأضافت كورتيس أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في معرض سوق السفر العربي 2023، تزامناً مع هذه المستويات من الاستثمار والتطوير، بما في ذلك منظمو الرحلات الداخلية ووكلاء السفر من جميع أنحاء العالم، حيث تستمر المنطقة في استقطاب أعداد متزايدة من السياح الذين ستكون التنمية المستدامة والصديقة للبيئة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم.