بالأسماء.. وزراء ومسؤولو السياحة في العالم يحضرون "قمة المجلس العالمي" في الرياض

يشارك العديد من وزراء السياحة وخبراء السياحة في العالم، في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها الثانية والعشرين، التي تناقش سبل مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، في فندق الريتزكارلتون.