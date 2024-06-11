منتجع جميرا خليج البحرين يقدم خدمات مميزة وفريدة لزواره

بالإضافة إلى ذلك، فإن الزائر للمنتجع يتمتع بخدمات أخرى إضافية، منها نقله من المطار وإلى المطار، وهناك السينما، نادي الأطفال ، سبا ومركز اللياقة البدنية، مع الاستمتاع بسبع مسابح يتم التحكم في درجة حرارتهم، كما يقدم المنتجع إقامة استثنائية للمقيمين في البحرين، والتي تعد إقامة فريدة وبمزايا حصرية.