منتجع جميرا خليج البحرين يقدم خدمات مميزة وفريدة لزواره

يقدم منتجع جميرا-خليج البحرين، بالزلاق خدمات مميزة وفريدة لزواره، طوال العام، حيث يتميز المنتجع بغرف و اجنحة الفاخرة المطلة على البحر، إضافة لسلسلة مطاعمه الفاخرة والخلابة، التي تقدم مختلف الوجبات الشهية.
وقد تم تصميم غرف المنتجع بعناية، وجودة عالية، لتكشف عن مناظر هادئة للمنتجع والساحل المحيط به، تجعلك ترتقي بإقامتك في فلل خاصة مع حمام سباحة ودخول حصري إلى الشاطئ الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الزائر للمنتجع يتمتع بخدمات أخرى إضافية، منها نقله من المطار وإلى المطار، وهناك السينما، نادي الأطفال ، سبا ومركز اللياقة البدنية، مع الاستمتاع بسبع مسابح يتم التحكم في درجة حرارتهم، كما يقدم المنتجع إقامة استثنائية للمقيمين في البحرين، والتي تعد إقامة فريدة وبمزايا حصرية.
وبهذه المميزات الفريدة وبين ثنايا شواطئ البحر في الساحل الجنوبى الغربي لمملكة البحرين، يبرز جميرا خليج البحرين كواحة معزولة خارج المدينة تقدم مجموعة واسعة من مرافق الترفيه بإطلالات خلابة على الخليج، كما يعد المنتجع الأكثر جمالا وأناقة، فهو يستحق الزيارة، حيث يتميز بجوه الأسرى، بجانب توافقه مع كافة الفئات والأذواق.
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