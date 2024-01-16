تغييرات جذرية في نوعية السفر عام 2024.. المسافرون يبحثون عن البيئة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تَوقع موقع "تايمز ترافل" أن تحظى "السياحة الصديقة للبيئة" باهتمام كبير في 2024، لتكون مبدأ أساسيًّا لكثير من المسافرين الذين سيولون اهتمامًا إضافيًّا لأهمية خفض الأثر الكربوني ودعم أماكن الإقامة الصديقة للبيئة والانخراط في السياحة المسؤولة؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.