700 مليار دولار دخل 13 دولة عربية من السياحة هذا العام.. وهذا هو الترتيب

وتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية من حيث إيرادات القطاع، ثم السعودية في المرتبة الثانية، فيما تأتي قطر في المرتبة الثالثة، ومصر في المرتبة الرابعة، والأردن في المرتبة الخامسة.