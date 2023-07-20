سياحة

700 مليار دولار دخل 13 دولة عربية من السياحة هذا العام.. وهذا هو الترتيب

نمو إيجابي وتصاعد الأعداد
700 مليار دولار دخل 13 دولة عربية من السياحة هذا العام.. وهذا هو الترتيب

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في البلدان العربية منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19؛ وتحقيق الدول العربية نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري 2023.

ومن المتوقَّع أن يصل إجمالي إيرادات 13 دولة عربية من السياحة إلى 709 مليارات دولار في 2023 بزيادة 38% عن العام الماضي.

وتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية من حيث إيرادات القطاع، ثم السعودية في المرتبة الثانية، فيما تأتي قطر في المرتبة الثالثة، ومصر في المرتبة الرابعة، والأردن في المرتبة الخامسة.

وجاءت قائمة ترتيب الدول العربية لناحية إيرادات قطاع السياحة في الـ2023 كالتالي:

1- الإمارات: 40.9 مليار دولار.

2- السعودية: 21.7 مليار دولار.

3- قطر: 16.2 مليار دولار.

4- مصر: 14.4 مليار دولار.

5- الأردن: 13.2 مليار دولار.

6- المغرب: 10.1 مليارات دولار.

7- لبنان: 6.5 مليارات دولار.

8- البحرين: 4.8 مليارات دولار.

9- عُمان: 2.9 مليار دولار.

10- تونس: 1.5 مليار دولار.

11- العراق: 1.2 مليار دولار.

12- الكويت: 700 مليون دولار.

13- الجزائر: 300 مليون دولار.

كورونا
قطاع السياحة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org