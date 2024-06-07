"بن لعبون" يرد على أصحاب نظرية منشأ الحياة: هذه الحقيقة العلمية وما تردد سوء نقل وخطأ فادح

3- ناقل الخبر M.J. Banias وهو ليس من الفريق العلمي، أشار إلى أن عمر الستروماتولايت هو ٣،٤٨ مليار سنة، وهذا ليس علميًا، حيث إن الحقيقة هي ٣،٤٨ مليار سنة هو عمر أقدم أحافير للستروماتولايت تم العثور عليها حتى الوقت الحاضر.