"بن لعبون" يرد على أصحاب نظرية منشأ الحياة: هذه الحقيقة العلمية وما تردد سوء نقل وخطأ فادح

أكد البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، رئيس مجلس إدارة جمعية "الجيولوجيون السعوديون" أن ما صدر عن "الستروماتولايت" وتناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة الجيولوجية العلمية الراسخة.
وكان قد صدرت دراسة مفادها أن الحياة على الأرض قد تكون نشأت في السعودية قبل ٣،٤٨ بليون سنة.
ويوضح "بن لعبون" أنه بالبحث ومساعدة الأساتذة المختصين، مثل الدكتور إياد زلموط، والدكتور عبدالباسط السروجي، والدكتور صالح العنزي، والدكتور صالح أبا الخيل، والدكتور صالح ديني تم التأكيد على الآتي:
١ - إن ما صدر كمقال باللغة العربية وتناقلته وسائل الإعلام وعنوانه بالإنجليزية:
New study says life on earth may have originated in Saudi Arabia 3.48 billion years ago.
By M. J. Banias
وتمت ترجمته كالتالي: "دراسة جديدة تقول الحياة على الأرض قد تكون نشأت في السعودية قبل ٣،٤٨ بليون سنة"، هو غير صحيح، ويعتبر عنوانًا خطأ ومنقولًا بشكل غير دقيق.
ثانيًا: بحث علمي منشور في مجلة الجيولوجيا Geology التابعة للجمعية الجيولوجية الأمريكية GSA لثمانية من الباحثين أغلبهم من جامعة الملك عبدالله (كاوست) (ليس من بينهم سعودي أو عربي) البحث عنوانه:
Discovery of modern living intertidal stromatolites on Sheybarah Island, Red Sea, Saudi Arabia.
By Volker Vahrenkamp, Viswasanthi Chandra, Elisa Garuglier, Ramona Marasco, Kai Hachmann, Pankaj Khanna, Daniele Daffonchio, and Alexander Petrovic.
اكتشاف ستروماتولايت المد والجزر الحية الحديثة في جزيرة شيبارة، البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية، فولكر فاهرينكامب وآخرون ٢٠٢٤م
والبحث العلمي يوثق اكتشاف ستروماتولايت حديثة حيّة.
1- تم العثور على أحافير ستروماتولايت قديمة أعمارها ما قبل الكمبري في عدد من طبقات صخور الدرع العربي، ولم يذكر أنها منشأ الحياة على كوكب الأرض.
2- البحث العلمي حول اكتشاف ستراماتولايت حيّة حديثة في جزيرة شيبارة، ولم يتطرق لأحافيرها القديمة.
3- ناقل الخبر M.J. Banias وهو ليس من الفريق العلمي، أشار إلى أن عمر الستروماتولايت هو ٣،٤٨ مليار سنة، وهذا ليس علميًا، حيث إن الحقيقة هي ٣،٤٨ مليار سنة هو عمر أقدم أحافير للستروماتولايت تم العثور عليها حتى الوقت الحاضر.
٤- العمر ٣،٤٨ مليار سنة هو عمر أقدم أحافير للستروماتولايت، وهي التي عثر عليها بالقرب من ماربل بار في بيلبارا Marble Bar in Pilbara في أستراليا الغربية وليس في السعودية.
٥- الصورة المنشورة في الدراسة ليست من جزيرة شيبارة، ولا تمت لها بصلة.