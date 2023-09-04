الرياض تستضيف "قمة التراث العالمي".. وقرارات منتظرة بضم 50 موقعًا جديدًا

وستدرس اللجنة في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعًا إلى قائمة التراث العالمي، منها 37 موقعًا ثقافيًا، 12 موقعًا طبيعية، وموقعان متعددا الأهمية، إلى جانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية جذريًا.