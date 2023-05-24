"البخيت": 290 ألف سعودي إلى الأردن خلال 4 أشهر ودخول مقيمي دول الخليج بدون تأشيرة بهذه الشروط

أكّد مسؤولُ الأسواق الخليجية بهيئة تنشيط السياحة الأردنية، صهيب البخيت، أن معرض الرياض الدولي للسفر 2023 له دور محوري ومتواصل في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة، من خلال استقطابه للدول البارزة سياحيًّا.
وأضاف "البخيت" خلال مشاركة هيئة تنشيط السياحة الأردنية في الحدث السياحي الكبير: إن المعرض يشكل منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل الظروف الحالية وارتفاع المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة.
وأوضح "البخيت" أن "السيّاح السعوديين أشقّاء وأصحاب الدار والأردن بلدهم الثاني"، مبيّنًا أنه تم استقبال 290 ألف سائح سعودي خلال 4 أشهر من عام 2023 في قفزة نوعية في أعداد السياح السعوديين، وبالنسبة للمقيمين.
وأشار "البخيت" إلى أن الأردنّ يستقبل بدون تأشيرة مقيمي مجلس التعاون الخليجي والسعوديين ممن يحمل إقامة نظامية في دول الخليج لا تقل عن 6 أشهر.
وبيّن "البخيت" أن المشاركة للعام الحالي في معرض الرياض للسفر تهدف إلى ترويج الأردن سياحيًّا في الأسواق الخليجية، في ظلّ عودة السياحة للمملكة.