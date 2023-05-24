"البخيت": 290 ألف سعودي إلى الأردن خلال 4 أشهر ودخول مقيمي دول الخليج بدون تأشيرة بهذه الشروط

وأوضح "البخيت" أن "السيّاح السعوديين أشقّاء وأصحاب الدار والأردن بلدهم الثاني"، مبيّنًا أنه تم استقبال 290 ألف سائح سعودي خلال 4 أشهر من عام 2023 في قفزة نوعية في أعداد السياح السعوديين، وبالنسبة للمقيمين.