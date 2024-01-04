السياحة تغلق 361 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.. هنا التفاصيل

كشفت وزارة السياحة عن القيام بـ 5736 جولة تفتيشية على المرافق السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتم الكشف عن 3282 مخالفة وتم إغلاق 282 منشأة في مكة المكرمة و59 في المدينة المنورة، للمنشآت المخالفة بمزاولة النشاط، كما وصل عدد طلبات التراخيص في مكة المكرمة 200 طلب، و15 طلباً للتراخيص الجديدة في المدينة المنورة
وأكدت الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية على جميع مقدمي الخدمات السياحية الالتزام بالأنظمة والمعايير والجودة التي تحقق رضى وراحة الزوار.
وحققت المملكة أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين للمملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م حسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات بحجم إنفاق يتجاوز الـ 100 مليار ريال محققةً فائضًا يقدر بـ 37.8 مليار ريال ونسبة نمو 72% مقارنة بالفائض المحقق خلال نفس الفترة من عام 2022م.