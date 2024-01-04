السياحة تغلق 361 منشأة مخالفة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.. هنا التفاصيل

كشفت وزارة السياحة عن القيام بـ 5736 جولة تفتيشية على المرافق السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتم الكشف عن 3282 مخالفة وتم إغلاق 282 منشأة في مكة المكرمة و59 في المدينة المنورة، للمنشآت المخالفة بمزاولة النشاط، كما وصل عدد طلبات التراخيص في مكة المكرمة 200 طلب، و15 طلباً للتراخيص الجديدة في المدينة المنورة