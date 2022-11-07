انطلاق سوق السفر العالمي بلندن.. والسعودية "شريك مميز" لفعالياته المتعددة

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات "سوق السفر العالمي" في إكسيل بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة أكثر من 100 دولة فيما تجاوز عدد العارضين 3000 عارض، نحو 70 منهم يشاركون للمرة الأولى.
وفي التفاصيل، تشارك السعودية للسنة الثانية على التوالي في المعرض العالمي كشريك مميز وتسعى لتعريف العالم برؤيتها 2030 وهو مخطط طموح لمستقبل البلاد ومن شأنه خلق الازدهار والفرص وتعزيز السياحة مع سعي السعودية في تحقيق أهداف الترحيب بـ100 مليون زائر بحلول عام 2030 م.
وتعمل السعودية مع الشركاء التجاريين وبرنامج الربط الجوي السعودي لزيادة اتصال الرحلات الدولية من 99 إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 في وقت سابق من هذا العام أطلقت "ويز إير" 20 مساراً جديداً من أوروبا إلى الرياض وجدة والدمام في السعودية مما يوفر أسعاراً معقولة للسفر.
وفي هذا الصدد، قال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة السياحة السعودية، إن المملكة تعد الوجهة السياحية الأسرع نمواً في العالم في مجموعة العشرين وتقدم فرصاً تجارية جديدة لا تضاهى للشركاء الذين يتطلعون إلى تقديم تجارب في آخر حدود السياحة الترفيهية غير المكتشفة، مضيفاً أنه بالعودة إلى لندن كشريك مميز لسوق السفر العالمي للسنة الثانية على التوالي.
ويسعى المعرض العالمي المنعقد في الفترة بين السابع والتاسع من نوفمبر الحالي إلى تسهيل عدد قياسي من الصفقات مع تزايد عدد العارضين الجدد والعائدين، مما يجعل الحدث أمراً مهماً للحكومات للترويج للوجهات السياحية في بلدانها ولشركات الطيران والفنادق والمنتجعات ولشركات السياحة والسفر وكل أصحاب المصلحة في صناعة السفر والسياحة في العالم.
ويشهد يوم الثلاثاء، أكبر تجمع سنوي لوزراء السياحة في العالم، ويوصف بالحدث الأهم في المعرض، وسيناقش التهديدات الرئيسة لتعافي الصناعة بعد الاضطرابات وعواقب الوباء، وكيف يمكن للوزراء دعم الأعمال والوجهات السياحية لتحقيق إمكاناتهم الهائلة.
وتناقش جلسات المعرض مستقبل صناعة السفر والسياحة خلال الـ12 شهراً المقبلة، ورقمنة الصناعة، وإن كانت الروبوتات ستحل محل موظفي الفنادق والسياحة الافتراضية وعطلات "ميتافيرس"، وإن كان الذكاء الاصطناعي سيسلب وظائف الصناعة.
وتشهد نسخة هذا العام حضوراً أكبر من الوجهات الترفيهية الأكثر رسوخاً مثل منطقة البحر الكاريبي وإسبانيا والبرتغال، كما أن جناح المملكة المتحدة وإيرلندا ضعف حجم العام الماضي.