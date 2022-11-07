انطلاق سوق السفر العالمي بلندن.. والسعودية "شريك مميز" لفعالياته المتعددة

وفي هذا الصدد، قال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة السياحة السعودية، إن المملكة تعد الوجهة السياحية الأسرع نمواً في العالم في مجموعة العشرين وتقدم فرصاً تجارية جديدة لا تضاهى للشركاء الذين يتطلعون إلى تقديم تجارب في آخر حدود السياحة الترفيهية غير المكتشفة، مضيفاً أنه بالعودة إلى لندن كشريك مميز لسوق السفر العالمي للسنة الثانية على التوالي.