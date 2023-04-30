في أكبر مشاركة سعودية.. "الخطوط" و"الدرعية" تُضيئان جناح المملكة في سوق السفر العربي

كما تشارك "الدرعية" في معرض دبي كعاصمة تاريخية بمناسبة افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام في ديسمبر من عام 2022، الأمر الذي يدفع بالمدينة إلى مباهاة العالم بما تحتكم عليه من مقدرات في السياحة والضيافة بـ38 شراكة فندقية مؤكدة.