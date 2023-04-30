في أكبر مشاركة سعودية.. "الخطوط" و"الدرعية" تُضيئان جناح المملكة في سوق السفر العربي

بعد فوزها العام الماضي بأفضل الأجنحة على مستوى معرض سوق السفر العربي، تدشن الخطوط السعودية جناحها المبهر، وتستعرض أحدث خدماتها في معرض سوق السفر العربي الذي ينطلق يوم غد الاثنين 1 مايو في دبي، والذي يعد أحد أبرز معارض السفر الدولية، وسيتواصل حتى الأسبوع الأول من مايو في مركز دبي التجاري العالمي.
وتأتي مشاركة "الخطوط السعودية" استكمالاً لجهودها الرامية إلى دعم مشاركات المملكة في المعارض الدولية. وتعد الخطوط السعودية أبرز أعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي الذي يربطها بشبكة التحالف والتي تبلغ (1,036) وجهة في (170) دولة.
كما تشارك "الدرعية" في معرض دبي كعاصمة تاريخية بمناسبة افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام في ديسمبر من عام 2022، الأمر الذي يدفع بالمدينة إلى مباهاة العالم بما تحتكم عليه من مقدرات في السياحة والضيافة بـ38 شراكة فندقية مؤكدة.
وتشارك الدرعية من خلال ممثليها في عدة جلسات نقاش ضمن المؤتمر المصاحب لمعرض "سوق السفر العربي 2023"، التي ستتطرق إلى عدة موضوعات مهمة، من بينها ريادة المملكة في التنمية المستدامة والسياحة والنمو الاقتصادي، وإبراز جهودها المبذولة في تسخير النمو الأخضر والسياحة في إحداث تغييرات إيجابية في القطاع.
ويسلط معرض دبي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام بما يتماشى مع شعار المعرض "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" كما تدعو الشركة جميع الزوار والوفود المشاركة في المعرض إلى لقاء ممثلي الشركة في جناح "روح السعودية" طوال أيام المعرض.