في ليلة العيد.. ارتفاع قياسي لأسعار تذاكر السفر الجوي وحجوزات الفنادق

وظهرت العروض في عدة وجهات شملت دبي والمالديف وتايلاند، وسيشل، إضافة إلى وجهات في أوروبا، مثل إسبانيا وجورجيا وأذربيجان وفرنسا وتركيا، وتعد هذه الوجهات الأكثر طلبًا من قِبل المسافرين، وسجلت وكالات السفر حجوزات كبيرة خلال فترة شهر رمضان المبارك.