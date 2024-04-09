في ليلة العيد.. ارتفاع قياسي لأسعار تذاكر السفر الجوي وحجوزات الفنادق

ارتفعت بشكل قياسي أسعار حجوزات السفر والطيران والفنادق حيث سجلت زيادة كبيرة خصوصًا في إجازة عيد الفطر المبارك.
ورصدت "سبق" نسب زيادة بما يقارب 30-60%، كما رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغرف الفندقية لبعض الوجهات المطلوبة.
وزادت قيمة تذاكر شرق آسيا، وخصوصًا إلى تايلاند والمالديف وأيضًا جورجيا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وماليزيا، ومصر، وواصلت أسعار التذاكر الارتفاع إلى 60 %، بسبب سفر العائلات والأفراد، وزيادة الطلب لقضاء الإجازة.
وظهرت العروض في عدة وجهات شملت دبي والمالديف وتايلاند، وسيشل، إضافة إلى وجهات في أوروبا، مثل إسبانيا وجورجيا وأذربيجان وفرنسا وتركيا، وتعد هذه الوجهات الأكثر طلبًا من قِبل المسافرين، وسجلت وكالات السفر حجوزات كبيرة خلال فترة شهر رمضان المبارك.
وتجاوزت الأسعار التي كانت عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت مرتفعة أيضًا بنسبة 10%، ويعود ذلك إلى شركات الطيران والوجهات القريبة للمملكة جغرافيًا.
كما رصدت "سبق" ارتفاعًا بشكل كبير في أسعار التذاكر وحجوزات الفنادق؛ بسبب الإقبال المتزايد والضغط على الحجوزات، حيث ارتفعت بنسب تتراوح بين 30-50 %.