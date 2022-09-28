هذا ما قاله رئيس منظمة السياحة العالمية في "يوم السياحة" وهذه أحدث الأرقام

وفي كلمة وجّهها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى العالم "زوراب بولوليكاشفيلى"؛ قال فيها: "تستمرّ السياحة في التعافي بشكل مطرد، ولكن لا تزال هناك العديد من التحدّيات، من الجيوسياسية إلى الاقتصادية. يعيد هذا القطاع الأمل والفرص للناس في كل مكان. الآن هو الوقت المناسب أيضًا لإعادة التفكير في السياحة، وإلى أين تتجه وكيف تؤثر على الناس والكوكب".