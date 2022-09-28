هذا ما قاله رئيس منظمة السياحة العالمية في "يوم السياحة" وهذه أحدث الأرقام

استمرّت الاحتفالات بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام؛ حيث واصلت السياحة الدولية تعافيًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد المسافرين 57٪ من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.
وتضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبًا في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 "+ 172٪".
وفي كلمة وجّهها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى العالم "زوراب بولوليكاشفيلى"؛ قال فيها: "تستمرّ السياحة في التعافي بشكل مطرد، ولكن لا تزال هناك العديد من التحدّيات، من الجيوسياسية إلى الاقتصادية. يعيد هذا القطاع الأمل والفرص للناس في كل مكان. الآن هو الوقت المناسب أيضًا لإعادة التفكير في السياحة، وإلى أين تتجه وكيف تؤثر على الناس والكوكب".
وسافر ما يقدر بـ474 مليون سائح دوليًّا خلال هذه الفترة، مقارنة بـ175 مليونًا في نفس الأشهر من عام 2021، تم تسجيل ما يقدر بـ207 ملايين سائح دولي في يونيو ويوليو 2022 مجتمعين؛ أي أكثر من ضعف الأرقام التي شوهدت في نفس الشهرين من العام الماضي.
وتمثل هذه الأشهر 44٪ من إجمالي الوافدين المسجلين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. استقبلت أوروبا 309 ملايين من هؤلاء الوافدين؛ وهو ما يمثل 65٪ من الإجمالي.
وأظهرت أوروبا والشرق الأوسط أسرع انتعاش في الفترة من يناير إلى يوليو 2022؛ حيث وصل عدد الوافدين إلى 74٪ و76٪ من مستويات 2019 على التوالي. استقبلت أوروبا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الوافدين الدوليين، كما كانت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 "+ 190٪"، مع تعزيز النتائج بالطلب القوي داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة.
كما شهدت المنطقة أداءً قويًّا بشكل خاص في يونيو "-21٪ مقارنة بعام 2019"، ويوليو "-16٪"؛ مما يعكس فترة صيفية مزدحمة.
إلى هذا قفزت أعداد الوافدين إلى حوالي 85٪ من مستويات 2019 في يوليو. أدى رفع قيود السفر في عدد كبير من الوجهات أيضًا إلى تعزيز هذه النتائج "44 دولة في أوروبا لم يكن لديها قيود متعلقة بـCOVID-19 اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022".
وشهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في عدد الوافدين الدوليين أربع مرات تقريبًا على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 "+ 287٪". تجاوز عدد الوافدين مستويات ما قبل الجائحة في يوليو "+ 3٪"، مدعومًا بالنتائج غير العادية التي نشرتها المملكة العربية السعودية "+ 121٪" بعد موسم الحج.