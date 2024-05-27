حدث تاريخي.. 3 ملايين مسافر في سماء الولايات المتحدة في يوم واحد

وأضافت المجموعة أن شركات الطيران الأميركية تخطط لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة ما يقرب من 1400 رحلة مقارنة بعام 2023، أو 5.6%، عندما نقلت 255 مليون مسافر وتشمل توقعات موسم السفر الصيفي.