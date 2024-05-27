حدث تاريخي.. 3 ملايين مسافر في سماء الولايات المتحدة في يوم واحد

أكدت إدارة أمن النقل الأميركية تسجيل 2.95 مليون راكب بالمطارات يوم الجمعة 24 مايو 2024، وذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق.
ويتزامن هذا الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.
من جانبها توقعت مجموعة "إيرلاينز فور أميركا" لشركات الطيران الأميركية الكبرى عددًا قياسيًا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.
وقالت الإدارة إن عدد الركاب يوم الجمعة حطم الرقم القياسي المسجل في نوفمبر 2023 الذي شهد ما يقرب من 2.91 مليون مسافر.
وأضافت المجموعة أن شركات الطيران الأميركية تخطط لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة ما يقرب من 1400 رحلة مقارنة بعام 2023، أو 5.6%، عندما نقلت 255 مليون مسافر وتشمل توقعات موسم السفر الصيفي.
وتصدرت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عام 2023 بإجمالي دخل 190.3 مليار دولار أمريكي من السياحة، بسبب تنوع الوجهات السياحية التي تقدمها الولايات المتحدة، من شواطئ جميلة إلى مدن عالمية ومنتزهات وطنية خلابة في نيويورك، وهي مدينة عالمية نابضة بالحياة تُعرف بمعالمها الشهيرة.