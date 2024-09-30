"استشاري سمع" يحذّر من السفر بالطائرة نهائيًّا في هذه الحالة.. لا بد من التأجيل

ويُعرف الْتهاب الأذن الوسطى بأنه إصابة البطانة المخاطية التي تغطي تجويف الأذن الوسطى، ويعتبر مرضًا شائعًا جدًّا، يظهر غالبًا كاستمرار لالتهاب الجهاز التنفسي العلوي الذي يؤدي إلى تراكم سريع لإفرازات الالتهاب في الأذن الوسطى. وأعراضُه هي: انخفاض القدرة على السمع، والشعور بآلام شديدة في الأذن، وارتفاع درجة الحرارة قليلًا، والغثيان والدوار البسيط، وبعض الأعراض التي تختلف قليلًا بسبب سن المريض.