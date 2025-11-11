خطف الأضواء عبر الشاشات... رونالدو من "تورايز" بالرياض: "أعيش التقدّم السعودي وأفخر بأن أكون جزءًا منه"

في لحظة حماسية جمعت بين الرياضة والسياحة، خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الأضواء خلال مشاركته في تورايز 2025 المقام في الرياض، مؤكدًا أن السعودية أصبحت قصة نجاح عالمية، وأنه فخور بأن يكون جزءًا من هذا التحوّل الكبير الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال رونالدو خلال كلمته في المنتدى الذي تنظمه وزارة السياحة من 11 إلى 13 نوفمبر:
"حين قررت الانتقال إلى السعودية، أدركت أنني أبدأ رحلة جديدة مع بلد طموح يسير بخطة واضحة نحو المستقبل. واليوم، أثبتت المملكة للعالم أن رؤيتها تتحقق على أرض الواقع".
وأضاف: "أعتبر نفسي سعوديًا، وأعيش المشروع السعودي بكل تفاصيله. أرى بعينيّ كيف تتغير الرياض والعلا ومشروع البحر الأحمر، وأشعر أنني أشارك في هذه القصة الملهمة".
رونالدو، الذي ظهر بابتسامته المعهودة وسط ترحيب واسع من الحضور، أعرب عن إعجابه الشديد برؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عالميًا في الربط بين الرياضة والثقافة والسياحة. وقال:
"المملكة لا تبني ملاعب فقط، بل تبني مستقبلاً قائمًا على التنوّع والإبداع. من يشاهد ما يحدث هنا يدرك أن السعودية أصبحت وجهة عالمية حقيقية".
كما عبّر النجم البرتغالي عن رغبته في دعم ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034، مضيفًا:
"أريد أن أكون جزءًا من هذا الحلم، وسأساند المملكة بكل طاقتي لتقديم بطولة تاريخية تليق بها".
واختتم رونالدو حديثه برسالة إنسانية مؤثرة، قائلًا:
"أنا ممتن لكل من في السعودية، من الجماهير إلى الأطفال الذين يقابلونني بابتسامة. هنا وجدت الاحترام، والشغف، والحياة التي أريدها. عندما أقرر الاعتزال، سأغادر كرة القدم، لكنني لن أغادر السعودية".