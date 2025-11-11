خطف الأضواء عبر الشاشات... رونالدو من "تورايز" بالرياض: "أعيش التقدّم السعودي وأفخر بأن أكون جزءًا منه"

رونالدو، الذي ظهر بابتسامته المعهودة وسط ترحيب واسع من الحضور، أعرب عن إعجابه الشديد برؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عالميًا في الربط بين الرياضة والثقافة والسياحة. وقال:

"المملكة لا تبني ملاعب فقط، بل تبني مستقبلاً قائمًا على التنوّع والإبداع. من يشاهد ما يحدث هنا يدرك أن السعودية أصبحت وجهة عالمية حقيقية".