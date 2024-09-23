"مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام" يتصدرون طلبات السفر الداخلي في إجازة اليوم الوطني 94

وتشير بيانات "ويجو" إلى أن الوجهات المفضلة في العام الماضي، مثل جدة، الرياض، والدمام، ومكة المكرمة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة وتستقطب اهتمامًا واسعًا، تتبعها مدن ساحلية وثقافية مثل أبها، المدينة المنورة، تبوك، جازان، والطائف.