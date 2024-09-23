"مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام" يتصدرون طلبات السفر الداخلي في إجازة اليوم الوطني 94

كشفت "ويجو"، التطبيق الأول للسفر وأكبر منصة للسفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أحدث بياناتها المتعلقة بخطط السفر للمواطنين السعوديين خلال عطلة اليوم الوطني 94.
ورصدت "ويجو" ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث والحجوزات المتعلقة بالسفر الداخلي، حيث تمثل هذه المناسبة فرصة مثالية للاستمتاع بإجازة قصيرة مع الأهل، فيما بدأ المواطنون والمقيمون في التخطيط لرحلاتهم سواء إلى وجهات داخل المملكة أو خارجها.
وتشير بيانات "ويجو" إلى أن الوجهات المفضلة في العام الماضي، مثل جدة، الرياض، والدمام، ومكة المكرمة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة وتستقطب اهتمامًا واسعًا، تتبعها مدن ساحلية وثقافية مثل أبها، المدينة المنورة، تبوك، جازان، والطائف.
كما يبحث المسافرون السعوديون عن مزيج من المواقع الخلابة ومراكز الترفيه التي تلبي تفضيلاتهم المتنوعة.
وفي عام 2023 استحوذ المسافرون الفرديون على 66 % من إجمالي الحجوزات الداخلية عبر "ويجو" خلال عطلة اليوم الوطني مع استمرار هذا الاتجاه في العام الحالي، حيث يهيمن المسافرون المستقلون على الحجوزات، يليهم الأزواج والعائلات.