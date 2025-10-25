توقعات بحظرها على متن الناقلات الجوية.. "إياتا" تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم أثناء السفر

وتتضمن الحملة سبع قواعد أساسية، من أبرزها حمل الأجهزة الإلكترونية في الأمتعة اليدوية بدلًا من المسجلة، وتغليف البطاريات الاحتياطية أو تغطية أقطابها لتجنّب حدوث ماس كهربائي، والإبلاغ فورًا لطاقم الطائرة في حال صدور دخان أو ارتفاع حرارة أي جهاز، إلى جانب ضرورة التحقق من سعة البطارية التي تتجاوز 100 واط/ساعة والحصول على موافقة مسبقة من شركة الطيران.