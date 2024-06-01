بمشاركة سعودية و1500 جهة ووزراء وخبراء.. غدًا انطلاق القمة العالمية للنقل الجوي بدبي

وسجلت شركاتُ الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعًا بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي، بينما حافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على موقعها في الصدارة لتسجل ارتفاعًا بنسبة 32.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر.