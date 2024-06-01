بمشاركة سعودية و1500 جهة ووزراء وخبراء.. غدًا انطلاق القمة العالمية للنقل الجوي بدبي
يفتتح وزيرُ الاقتصاد الإماراتي، غدًا الأحد 2 يونيو 2024؛ الاجتماعَ السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي لأول مرة، وتستضيفه طيران الإمارات، وبحضور أكثر من 1500 مشارك من قادة القطاع، إلى جانب مسؤولين حكوميين.
وأشار "ويلي والش" المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إلى أن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 يتصدّر جدول أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي بدبي، وسيتمّ بحث الحلول لتسريع هذه العملية، لاسيما الحلول المتعلّقة بإنتاج وقود الطيران المستدام والتخلص من الانبعاثات الكربونية.
وقال: "سنقيّم التقدم الذي أحرزناه في مجال السلامة والاستدامة المالية وموضوعات الصناعة الرئيسية الأخرى".
وتُعقد القمة العالمية للنقل الجوي مباشرة بعد الاجتماع السنوي العام مع برنامج شامل يتناول القضايا الحاسمة التي تواجه قطاع الطيران، وستشهد إطلاق الدورة الخامسة لجوائز الاتحاد الدولي للنقل الجوي للتنوع والشمولية.
وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن ارتفاع إجمالي الطلب على السفر على أساس سنوي بنسبة 11% في أبريل من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الاتحاد: إنّه حسب بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر أبريل 2024؛ فإن عامل الحمولة استقرّ عند 82.4% مسجّلًا زيادة بواقع 1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر أبريل لعام 2023.
وسجلت شركاتُ الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعًا بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي، بينما حافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على موقعها في الصدارة لتسجل ارتفاعًا بنسبة 32.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر.
وحقّقت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 10.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وتجاوزت مسارات السفر الدولية من أوروبا المستويات المسجلة قبل الجائحة إلى جميع المناطق باستثناء أفريقيا، فيما حققت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي في الطلب على السفر.