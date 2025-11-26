فيديو.. مسؤول ماريوت العالمية: السياح السعوديون في صدارة أولوياتنا و70% منهم يعتمدون الذكاء الاصطناعي في تخطيط رحلاتهم

كشف تقرير "تذكرة السفر 2026" الصادر عن ماريوت بونفوي أن ما يقارب 70% من المسافرين السعوديين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط رحلاتهم والبحث عنها، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في سلوك المسافر السعودي وارتفاع مستوى ثقته بالتقنيات الحديثة.
وأظهر التقرير أن أكثر من 80% من السعوديين يخططون لزيادة عدد رحلاتهم أو على الأقل الحفاظ على مستويات السفر نفسها خلال عام 2026، فيما أكد 52% منهم أنهم يعتزمون زيادة ملحوظة في عدد الإجازات مقارنة بالعام السابق.
وبيّن التقرير أن المسافر السعودي يخطط لقضاء عطلتين داخليتين ورحلتين قصيرتين لا تتجاوزان أربع ساعات طيران، بالإضافة إلى رحلة دولية طويلة، بينما يبلغ متوسط مدة الحجز المسبق للعطلات نحو 1.6 شهر قبل موعد السفر.
كما أشار التقرير إلى أن 75% من السعوديين يخططون لزيارة عدة دول في الرحلة الواحدة خلال عام 2026، وجاءت إيطاليا وسويسرا وفرنسا والإمارات والنمسا وتركيا ضمن أبرز الوجهات المفضلة لهم.
وبيّنت الدراسة أن منصة "شات جي بي تي" هي الأداة الأكثر استخدامًا في السعودية لتخطيط الرحلات بنسبة 70%، تليها منصة "جيميني" بنسبة 35%، ثم "كوبايلوت" بنسبة 19%.
كما عبّر 67% من المشاركين عن ارتياحهم لفكرة حجز أماكن الإقامة عبر الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، فيما عبّر 8% فقط عن تحفظهم.
وسلط التقرير الضوء على توسع ما يُعرف بـ “طقوس الترف”، حيث يختار المسافر تجربة فاخرة — مثل الإقامة في منتجع أو فندق راقٍ — في بداية الرحلة أو نهايتها. وأفاد التقرير بأن 80% من السعوديين جربوا هذه الصيحة، بينما اعتمدها 35% خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ويرى نصف المشاركين أن هذه الطقوس تساعد في التهيئة النفسية لبدء الرحلة، بينما أكد 43% أنها تمنحهم شعورًا بالتجدد عند ختام العطلة.
وكشف التقرير عن صعود “سياحة الهوايات”، حيث خصص 79% من السعوديين رحلات كاملة لممارسة هواياتهم الشخصية، فيما يكرر 27% منهم ذلك عدة مرات في السنة.
وتصدرت الرياضة الدوافع بنسبة 52%، مثل حضور الفعاليات الكبرى أو المشاركة فيها، تلتها المغامرة ورحلات السفاري وتسلق الجبال بالنسبة نفسها، بينما جاءت الفعاليات الثقافية والموسيقية بنسبة 39%.
وأوضح التقرير أن جودة الخدمة (92%) والنظافة (92%) والموقع (90%) لا تزال في صدارة المعايير التقليدية، إلا أن السعوديين باتوا يركزون أيضًا على ملاءمة الإقامة للعائلات (90%) وتعدد خيارات الطعام (92%).
كما أبدى 29% استعدادهم لدفع تكلفة إضافية للحصول على غرفة بموقع أفضل، و46% للحصول على تسجيل دخول مبكر.
وبيّنت الدراسة أن 83% من السعوديين يتحققون من الأثر البيئي للرحلة قبل الحجز، فيما تؤثر برامج الولاء على قرارات 36% منهم عند اختيار الفندق.
وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة لدى ماريوت الدولية: “السائح السعودي يحتل موقعًا محوريًا في خططنا، والتقرير يكشف ارتفاعًا كبيرًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي وظهور اتجاهات جديدة مثل طقوس الترف وسياحة الهوايات وارتفاع الوعي بالاستدامة.”
كما أكد أحمد حزين، نائب الرئيس التنفيذي لفنادق ماريوت في السعودية والبحرين ومصر، أن المسافر السعودي يتمتع بأولوية قصوى داخل المجموعة، قائلًا: “راحة السائح السعودي في مقدمة أولوياتنا، ونعمل باستمرار على تلبية جميع رغباته وتقديم خدمات وتجارب فندقية فاخرة تتجاوز توقعاته. ونركز على الابتكار وتوسيع خيارات الضيافة بما يلائم العائلات والشباب والمسافرين الباحثين عن الترفيه والمغامرة.”
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ماريوت الدولية تعمل في السعودية منذ أكثر من أربعين عامًا، وتدير اليوم 44 فندقًا تضم أكثر من 11 ألف غرفة تحت 13 علامة تجارية عالمية. ويبرز ضمن هذه العلامات "كورتيارد باي ماريوت" كإحدى أكثر العلامات انتشارًا في المملكة، بفضل تصاميمها المبتكرة وخدماتها المميزة، فيما تدير الشركة ستة فنادق من هذه العلامة في مختلف مناطق المملكة.