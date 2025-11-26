فيديو.. مسؤول ماريوت العالمية: السياح السعوديون في صدارة أولوياتنا و70% منهم يعتمدون الذكاء الاصطناعي في تخطيط رحلاتهم

وأظهر التقرير أن أكثر من 80% من السعوديين يخططون لزيادة عدد رحلاتهم أو على الأقل الحفاظ على مستويات السفر نفسها خلال عام 2026، فيما أكد 52% منهم أنهم يعتزمون زيادة ملحوظة في عدد الإجازات مقارنة بالعام السابق.