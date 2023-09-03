قصر المؤسس وبركة العشار في قلب معرض الفروسية والصيد الدولي

أكد محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الهيئة تستعرض ثلاثة محاور أساسية في هذا المعرض الأول، وهو جزء من قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الذي تم بناؤه منذ أكثر من 70 عاماً في المملكة العربية السعودية، كما نستعرض بعض محتويات هذا القصر، أما الجزء الآخر فهو السياحة البيئية، ولدينا عدد من المحميات وعدد من البرامج السياحية، كما أطلقنا محمية الشمال للصيد المستدام كأول محمية للصيد في المملكة العربية السعودية، حيث نقدم من خلالها تجارب صيد الغزلان وصيد الحبارى.