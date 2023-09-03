قصر المؤسس وبركة العشار في قلب معرض الفروسية والصيد الدولي

أكد محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الهيئة تستعرض ثلاثة محاور أساسية في هذا المعرض الأول، وهو جزء من قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الذي تم بناؤه منذ أكثر من 70 عاماً في المملكة العربية السعودية، كما نستعرض بعض محتويات هذا القصر، أما الجزء الآخر فهو السياحة البيئية، ولدينا عدد من المحميات وعدد من البرامج السياحية، كما أطلقنا محمية الشمال للصيد المستدام كأول محمية للصيد في المملكة العربية السعودية، حيث نقدم من خلالها تجارب صيد الغزلان وصيد الحبارى.
أما الجزء الثالث هو المجتمع المحلي داخل منطقة المحمية
وأشار إلى أن جناح المحمية في معرض الصيد والفروسية يضم مجسماً لبركة العشار، إحدى محطات طريق الحجاج الكوفي المعروف باسم "درب زبيدة" والذي يعد من أبرز المعالم التراثية في نطاق المحمية، لما يمثله من قيمة تاريخية ترتبط بزيارة الأراضي المقدسة وسقيا الحجاج، إضافة إلى تخصيص ركن خاص للنحالين لعرض أنواع عسل النحل الطبيعي التي يتم إنتاجها داخل المحمية، كما ستقدم الفرق الفنية السعودية عروضاً فلكلورية خاصة بالتراث السعودي، كما يضم الجناح ركناً خاصاً لتقديم الضيافة لزوار المعرض، والذي يبرز عادات وتقاليد المجتمع السعودي.