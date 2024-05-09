القدية والعلا وهيئة السياحة السعودية.. أفضل الأجنحة بسوق السفر العربي 2024

أعلنت لجنة التحكيم الخاصة باختيار أفضل الأجنحة المشاركة في سوق السفر العربي 2024 الذي انتهت فعاليّاته اليوم بعد نجاح كبير وغير مسبوق فوز شركة إنتر لنكد بمسابقة الشركات الناشئة لسوق السفر العربي والتي أُقيمت بالتعاون مع شركة انطلاق حيث تستخدم الشركة التي يقع مقرها الرئيس في المملكة المتحدة نقاط بيانات محددة ومحرك مطابقة ذكي لربط قطاعات السفر والضيافة بصناعات الموضة والجمال وتجارة التجزئة.