القدية والعلا وهيئة السياحة السعودية.. أفضل الأجنحة بسوق السفر العربي 2024
أعلنت لجنة التحكيم الخاصة باختيار أفضل الأجنحة المشاركة في سوق السفر العربي 2024 الذي انتهت فعاليّاته اليوم بعد نجاح كبير وغير مسبوق فوز شركة إنتر لنكد بمسابقة الشركات الناشئة لسوق السفر العربي والتي أُقيمت بالتعاون مع شركة انطلاق حيث تستخدم الشركة التي يقع مقرها الرئيس في المملكة المتحدة نقاط بيانات محددة ومحرك مطابقة ذكي لربط قطاعات السفر والضيافة بصناعات الموضة والجمال وتجارة التجزئة.
وفي التفاصيل، حصل جناح حياكم في أبوظبي على جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 مترًا مربعًا)، حيث أشادت لجنة تحكيم بمساحة الجناح الخاصة بهيئة السياحة لتصميمها العصري الأنيق والاستخدام المبتكر للمساحات بشكل مستدام.
وشملت قائمة الفائزين الآخرين بجائزة أفضل جناح بالمعرض كلاً من: العلا، وإدارة مدينة بانكوك، وشركة إكسبلور تك، وفلاي دبي، وشركة القدية للاستثمار، والهيئة السعودية للسياحة.
واختتمت فعاليّات معرض سوق السفر العربي 2024 اليوم الخميس 09 مايو في مركز دبي التجاري العالمي وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 في الفترة الممتدة من 28 إبريل إلى 1 مايو.