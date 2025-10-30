الإحصاء: دخول 5 آلاف مرفق سياحي إلى الخدمة خلال 3 أشهر.. و997 ألف مشتغل بالقطاع السياحي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل انخفاض طفيف في معدلات إشغال الفنادق بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 53.2% مقابل 55.4% في الربع المماثل من عام 2024، بانخفاض قدره 2.2%.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الفصلي أن معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى بلغ 50.2% مقارنةً بـ 52.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت المملكة زيادة كبيرة في عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة التي ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 5.3 آلاف مرفق، مقارنةً بـ 3.3 آلاف مرفق في الربع الثاني من عام 2024.
وبيّن التقرير أن الفنادق استحوذت على 52.6% من إجمالي المرافق المرخصة بعدد 2.8 ألف فندق، فيما شكّلت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 47.4% بعدد 2.5 ألف مرفق، ما يعكس توسع سوق الإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة.
كما كشف التقرير أن عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغ 997.3 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة 4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 الذي بلغ فيه العدد 959.1 ألفًا.
وأشار إلى أن السعوديين يشكلون 24.8% من إجمالي العاملين بعدد 247.6 ألف مشتغل، فيما بلغ عدد غير السعوديين 749.7 ألف مشتغل بنسبة 75.2%.
ووفق بيانات الهيئة، بلغ عدد الذكور العاملين في الأنشطة السياحية 865.6 ألفًا (86.8%)، مقابل 131.7 ألف أنثى بنسبة مشاركة نسائية بلغت 13.2%، ما يعكس توسع مشاركة الكوادر الوطنية، خصوصًا من النساء، في القطاع السياحي.
وأظهر التقرير أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بلغ 643 ريالًا في الربع الثاني من 2025، بانخفاض 3.9% مقارنةً بـ 669 ريالًا في الربع المماثل من 2024، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة في الشقق المخدومة 201 ريال بانخفاض طفيف قدره 1% عن العام السابق.
أما مدة إقامة النزيل في الفنادق فانخفضت إلى 4.8 ليلة مقارنةً بـ 5.2 ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 7.7%، في حين بلغت مدة الإقامة في الشقق المخدومة ليلتين فقط بانخفاض 4.8% عن عام 2024.